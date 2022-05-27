Шварц о вратаре «Динамо» в финале Кубка: «Решение примем накануне игры. Доверяем и Шунину, и Лещуку»

Сандро Шварц не раскрыл имя вратаря, который сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».
Основным голкипером команды в РПЛ в этом сезоне был Антон Шунин, однако в Кубке ворота бело-голубых защищал Игорь Лещук.
«Мы обладаем очень качественной бригадой вратарей. Мы обоим доверяем. Они доказывали это на протяжении долгого времени. Лещук провел очень хорошо игру первого круга с «Сочи», также проявил себя в Кубке.
Шунин тоже хороший вратарь. Итоговое решение по финалу мы примем накануне игры. Точно могу сказать, что Сергей Паршивлюк сыграет на своей позиции (защитник участвовал в пресс-конференции вместе со Шварцем – прим. Sports.ru)», – сказал тренер «Динамо».
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru