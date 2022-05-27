Шварц о вратаре «Динамо» в финале Кубка: «Решение примем накануне игры. Доверяем и Шунину, и Лещуку»

не раскрыл имя вратаря, который сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России со .

Основным голкипером команды в в этом сезоне был , однако в Кубке ворота бело-голубых защищал .

«Мы обладаем очень качественной бригадой вратарей. Мы обоим доверяем. Они доказывали это на протяжении долгого времени. Лещук провел очень хорошо игру первого круга с , также проявил себя в Кубке.

Шунин тоже хороший вратарь. Итоговое решение по финалу мы примем накануне игры. Точно могу сказать, что сыграет на своей позиции (защитник участвовал в пресс-конференции вместе со Шварцем – прим. Sports.ru)», – сказал тренер .

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