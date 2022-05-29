высказался перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

Экс-форвард и поделился мнением о сегодняшнем матче между красно-белыми и бело-голубыми.

— Рискнули бы сделать прогноз на финал?

— Нет, не могу. Мое мнение, так как всем очень нужна победа, будет осторожная игра. Думаю, выиграет тот, кто забьет первым. При этом надо отметить, что «Лужники» исторически, конечно, ближе «Спартаку».

— Это принесет красно-белым удачу?

— Не знаю, из тех футболистов, которые раньше в составе «Спартака» играли на этой арене, никого нет.

— Какую оценку поставили бы «Спартаку» и «Динамо» за сезон-2021/22?

— «Динамо» — удовлетворительно, бело-голубые взяли бронзовые медали. «Спартаку» — абсолютная двойка, команда такого уровня никак не может занимать в чемпионате страны 10-е место. Они сами все прекрасно понимают. И для болельщиков этот результат, конечно же, абсолютно никакой, – сказал Прудников.

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