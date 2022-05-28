Квинси Промес: «Спартак» проникся духом нашей исторической базы в Тарасовке. Каждый готов к финалу с «Динамо»

рассказал о настроении «Спартака» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

29 мая красно-белые сыграют с .

– Какие сейчас настроения в команде в преддверии финала? Есть ли понимание того, кто уедет или останется из легионеров? Правда ли что вы с ними разговаривали об этом?

– Атмосфера в команде отличная.

Мы интенсивно поработали в последние дни. Мы были в Тарасовке, на нашей исторической базе, и прониклись ее духом. Сейчас каждый из нас готов к финалу.

Что касается разговора с легионерами, то действительно – в феврале мы общались. Каждый будет делать свой выбор. Тем не менее, у нас отличная команда и состав.

– У Жиго завтра последняя игра за «Спартак». Может быть, вы уже обсуждали в команде, как будете его провожать?

– Это будет особенная игра, ведь это последняя игра Самюэля.

Я не хочу прощаться окончательно, ведь в футболе никогда не знаешь – может, мы еще и встретимся. Но мы абсолютно точно будем скучать по нему. Нам будет его не хватать.

Для Жиго это большая возможность поставить яркую точку на этом отрезке своей карьере, – сказал полузащитник .

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