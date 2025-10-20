18-летнего вратаря из Сенегала похитили и убили в Гане. Его обманули, обещав просмотр в Марокко
Сенегальский футболист погиб после похищения в Гане.
18-летний вратарь Шейх Туре был найден мертвым в Гане в минувшую пятницу, передает RMC Sport со ссылкой на МИД Сенегала.
По данным предварительного расследования, футболист стал жертвой сети вымогателей. По информации сенегальских СМИ, Туре был похищен в Гане группой вооруженных лиц под предлогом просмотра в Марокко. Перед убийством похитители требовали от семьи игрока выкуп за футболиста.
В настоящее время ведется расследование происшествия.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
