Никита Баженов: «Спартак» победит «Динамо» в основное время с разницей в один мяч. Где-то 2:1»

спрогнозировал победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

– Обе команды потерпели неудачу в последнем туре чемпионата . Причем у динамовцев вообще было крупное поражение от «Сочи». Психологическое преимущество на стороне «Спартака»?

– Нет, финал Кубка России – это совершенно отдельный матч. Думаю, уже забыло про встречи с «Сочи». Кубковый финал для всех – матч особенный.

Это игра, ради которой люди футболом и занимались. Так что они понимают, что это большой шанс. Про чемпионат, мне кажется, они все уже забыли.

Более того, мне так видится, что про чемпионат команды забыли еще в последнем туре. То есть головой уже в финале Кубка России были.

– «Лужники» долгие годы были домашней ареной «Спартака». Здесь красно-белые, за исключением, наверное, последних лет выступления на этом стадионе, успешно играли с «Динамо». «Лужники» должны принести «Спартаку» удачу в предстоящем матче?

– Все это притянуто за уши. Да, для «Спартака» эта арена более родная, это факт, а все остальное просто цифры, статистика, которая все равно нарушается. Статистика не играет никакой роли. Даже не хочется углубляться в это.

– А что подсказывает по поводу предстоящего матча интуиция?

– По моим ощущениям, «Спартак» победит в основное время с разницей в один мяч. Где-то 2:1, – сказал бывший нападающий .

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