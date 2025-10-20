Журналист, которого Галактионов попросил обращаться к нему по отчеству: «Я забыл отчество – в этом ошибка. Непонятно, зачем другие журналисты стали поднимать эту тему»

Журналист прокомментировал инцидент с Михаилом Галактионовым.

Ранее 41-летний главный тренер «Локомотива» поправил журналиста , обратившегося к нему только по имени, попросив использовать и отчество.

«У меня не было никакой мысли кого-то дискриминировать или намеренно вывести на эмоции. Я просто забыл отчество, и именно в этом моя ошибка.

После пресс-конференции мы вместе с пресс-атташе «Локомотива » разобрали всю ситуацию, спокойно обсудили произошедшее и пожали руки. Никаких обид ни с одной, ни с другой стороны не осталось.

Единственное, что непонятно – зачем другие журналисты с большим опытом работы стали поднимать эту тему на других пресс-конференциях и спрашивать тренеров об этом случае. Все уже давно выяснено, и нет никакого повода для обсуждения.

Хочется, чтобы мы все оставались профессионалами и сосредоточились на футболе, а не на поиске поводов для лишних эмоций», – сказал журналист Валерий Абросимов.

«Михал Михалыч, спасибо». Поправка дня: Галактионов попросил называть себя по отчеству