«Динамо» рассыпалось, пропускает по 3-5 мячей. «Спартак» же собрался, там больше опытных лидеров». Мостовой о финалистах Кубка России

Александр Мостовой оценил шансы участников финала БЕТСИТИ Кубка России.
«55 на 45 в пользу «Спартака». «Динамо» в последний месяц – это вообще… Команда рассыпалась.
Не знаю, что происходит. Финал – это финал, да. Но «Динамо» пропускало по три-пять мячей, и это не совсем приятно.
«Спартак» в конце, наоборот, собрался. У «Спартака» побольше опытных лидеров: Жиго, Джикия, Промес. У «Динамо» есть Смолов, который с колебаниями. Посмотрим, что будет», – отметил бывший полузащитник сборной России.
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