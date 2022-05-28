«Динамо» рассыпалось, пропускает по 3-5 мячей. «Спартак» же собрался, там больше опытных лидеров». Мостовой о финалистах Кубка России

оценил шансы участников финала БЕТСИТИ Кубка России.

«55 на 45 в пользу . в последний месяц – это вообще… Команда рассыпалась.

Не знаю, что происходит. Финал – это финал, да. Но «Динамо» пропускало по три-пять мячей, и это не совсем приятно.

«Спартак» в конце, наоборот, собрался. У «Спартака» побольше опытных лидеров: Жиго, Джикия, Промес. У «Динамо» есть Смолов, который с колебаниями. Посмотрим, что будет», – отметил бывший полузащитник сборной России.

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