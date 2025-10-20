Клопп рассказал, что отказал «МЮ» в 2013-м: «Идея была грандиозной: «Подпишем кого захотим». Я сидел и понимал, что это не мое. А затем был чисто футбольный проект «Ливерпуля»

Юрген Клопп рассказал, почему отказал «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

– Когда сэр Алекс [Фергюсон] закончил тренировать, они общались со мной. Конечно, в какой-то момент они проявили интерес. Тогда я был интересен им, я был молод, у меня была потрясающая команда в Дортмунде. Они, вероятно, подумали: «Что он там творит?»

Потом я узнал, что Джеймс Милнер и Адам Лаллана прилетали на матч [«Боруссии»] с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов – просто чтобы посмотреть, как мы играем. «Что делает «Дортмунд»? В какой футбол они играют?» Большего комплимента и не придумаешь.

«Юнайтед» пытался [обсудить со мной назначение]. Это было в неподходящее время, в неподходящий момент. У меня был контракт с «Боруссией», и я бы ни за что не ушел. Они хотели нового тренера, и, думаю, я был одним из нескольких вариантов.

– Вы сами отказали «Манчестер Юнайтед»?

– Да. В переговорах были моменты, которые мне не понравились. Идея была грандиозной: «Мы подпишем кого захотим, подпишем того, подпишем этого». А я сидел и понимал, что это не мой проект. Это было неподходящее время, но, прежде всего, не мой проект.

Я не хотел заниматься возвращением Погба – он был потрясающим игроком, но обычно подобные решения не срабатывают. Или Криштиану – все мы знаем, что он лучший игрок в мире наряду с Месси, но возвращения никогда не помогают. В 2013 году речь шла не о Криштиану, конечно, о Погба – я даже не уверен. Но идея была в том, что мы собираем лучших игроков вместе.

– Значит, дело было не в футболе?

– Нет. Это не для меня. Затем был чисто футбольный проект «Ливерпуля » и сенсационная беседа с Майком Гордоном. Это тоже было очень важно. После той беседы я захотел подружиться с ним. Он отличный парень, – сказал Клопп.