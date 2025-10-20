Фермин Лопес: «Ямаль – лучший в мире, все о нем говорят и стараются насолить. Но он очень зрелый – мы тоже стараемся ему помочь»
Фермин Лопес дал комментарий про Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» забил 2 гола и сделал 4 передачи в 5 матчах Ла Лиги в этом сезоне.
«Я знаю его с детства. Он лучший в мире. Все только о нем и говорят, стараются ему насолить.
Но он спокойный, очень зрелый, и мы тоже стараемся ему помочь. Если с ним все в порядке, то и с нами все будет в порядке», – сказал полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес.
«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
