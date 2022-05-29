Фанаты «Реала» – Мбаппе: «Поприветствуй чемпиона! Ты никогда не выиграешь ЛЧ»

Фанаты «Реала» припомнили решение остаться в «ПСЖ».

После победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов группа болельщиков получила возможность выступить в эфире Marca TV.

«Мбаппе, поприветствуй чемпиона!» – распевали некоторые фанаты, вставляя также оскорбительные слова. «Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», – сказал один из болельщиков.

Этой весной сообщалось о вероятном переходе Мбаппе в на правах свободного агента, но в итоге «ПСЖ» объявил о новом контракте с нападающим. Соглашение рассчитано до 2025 года.

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