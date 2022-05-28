Блан о Мбаппе: «Он мог перейти в «Реал», но у него хватило смелости сказать: «Я остаюсь и попытаюсь выиграть ЛЧ с «ПСЖ»

прокомментировал решение остаться в .

«Я мало что знаю об этом человеке. Он молод по сравнению с нами. Но он, даже будучи молодым, кажется мне солидным, потому что там, где он находится, нужно быть солидным.

Думаю, он принял смелое решение. У него хватило смелости сказать: «Я остаюсь в Париже и попытаюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Он мог бы перейти в , но он еще молод. Он мог уехать за границу, играть за большие клубы за границей, за самые большие клубы в мире. Но он такой: «Я все равно попытаюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Я думаю, это хорошо.

Давайте воспользуемся тем, что Килиан остался в нашем чемпионате еще на некоторое время, и будем смотреть его игру каждые три дня», – сказал бывший главный тренер сборной Франции.

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