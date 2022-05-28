Блан о Мбаппе: «Он мог перейти в «Реал», но у него хватило смелости сказать: «Я остаюсь и попытаюсь выиграть ЛЧ с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лоран Блан Килиан Мбаппе Футбол

Лоран Блан прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ»

«Я мало что знаю об этом человеке. Он молод по сравнению с нами. Но он, даже будучи молодым, кажется мне солидным, потому что там, где он находится, нужно быть солидным. 

Думаю, он принял смелое решение. У него хватило смелости сказать: «Я остаюсь в Париже и попытаюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Он мог бы перейти в «Реал», но он еще молод. Он мог уехать за границу, играть за большие клубы за границей, за самые большие клубы в мире. Но он такой: «Я все равно попытаюсь выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Я думаю, это хорошо. 

Давайте воспользуемся тем, что Килиан остался в нашем чемпионате еще на некоторое время, и будем смотреть его игру каждые три дня», – сказал бывший главный тренер сборной Франции. 

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные