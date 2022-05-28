Министр спорта Франции о Мбаппе в «ПСЖ»: «Большие суммы – награда за огромный талант. Он мечтает представлять страну на Олимпиаде-2024»

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Министр спорта Франции высказалась о Килиане Мбаппе.

Нападающий ранее подписал новый контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Играть на наших великолепных полях в разных городах Франции, представлять свою страну на Олимпийских играх 2024 года… Он всегда мечтал об этом. «ПСЖ» будет полностью поддерживать Олимпийские и Паралимпийские игры.

Килиан заставляет говорить о своих ценностях. Он очень предан делу.

Думаю, что мы говорим в больших суммах [в его контракте], но это вознаграждает его огромный талант, его работу, он трудоголик. В спорте тоже есть свои звезды – как и в предпринимательстве. Это не грязно и не безобразно.

Мбаппе многое делает для этого социального перераспределения», – сказала Амели Удеа-Кастера.

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