Роналдиньо о Мбаппе: «Не удивлен, что он остался в «ПСЖ». У нас с ним получился бы хороший атакующий дуэт»

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Роналдиньо оценил решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Французский нападающий мог перейти в «Реал», но продлил контракт с парижанами до 2025 года.

– Килиан Мбаппе решил остаться в «ПСЖ». Вас удивило его решение? Вам бы хотелось сыграть с ним?

– Нет, его решение меня не удивило.

Да, я хотел бы поиграть с ним. Думаю, если бы мы были бы в одной команде, защитники были бы счастливы (смеется). В нашей команде было бы много хорошего настроения.

Думаю, что с нашими стилями игры у нас получился бы очень хороший атакующий дуэт, – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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