👑🦅«Реал» и «Айнтрахт» сыграют в Суперкубке Европы. Их прошлая встреча – финал КЕЧ, «Мадрид» победил 7:3 в 1960-м

«Реал» и «Айнтрахт» встретятся в матче за , который должен пройти 10 августа на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Мадридская команда будет участвовать в игре на правах победительницы Лиги чемпионов. В финале этого турнира, состоявшемся в минувшую субботу, 29 мая, «Реал» нанес поражение «Ливерпулю» (1:0).

получил право побороться за трофей в августе как победитель . В финале этого турнира, состоявшемся 18 мая, франкфуртская команда взяла верх над «Рейнджерс» (1:1, по пенальти – 5:4).

«Айнтрахт» и «Реал» не встречались в официальных матчах с сезона-1959/60. Тогда «бланкос» разгромили соперников из Германии со счетом 7:3 в финале Кубка европейских чемпионов.

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