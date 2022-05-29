«Реал» обыграл все клубы из топ-3 АПЛ в этой ЛЧ: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»

«Реал» обыграл лучшие английские команды на пути к победе в Лиге чемпионов.
В финале «Мадрид» был сильнее «Ливерпуля» – 1:0.
В полуфинале «сливочные» прошли «Манчестер Сити» по сумме двух матчей – 3:4, 3:1.
В 1/4 финала «Реал» одолел «Челси» в двухматчевом противостоянии – 3:1, 2:3.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в этом сезоне, «Ливерпуль» стал вторым, «Челси» – третьим.
«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑
Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?