«Реал» обыграл все клубы из топ-3 АПЛ в этой ЛЧ: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» обыграл лучшие английские команды на пути к победе в Лиге чемпионов.

В финале «Мадрид» был сильнее «Ливерпуля» – 1:0.

В полуфинале «сливочные» прошли «Манчестер Сити» по сумме двух матчей – 3:4, 3:1.

В 1/4 финала «Реал» одолел «Челси» в двухматчевом противостоянии – 3:1, 2:3.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в этом сезоне, «Ливерпуль» стал вторым, «Челси» – третьим.

«Реал» выиграл ЛЧ в 14-й раз – в два раза больше «Милана»! Короли, великие короли! 👑

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?

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