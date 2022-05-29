Вратарь высказался после победы в .

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале ЛЧ, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают – особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я понадобился – я помог команде.

Мы обыграли клубы, входящие в число лучших в мире. «Манчестер Сити» и провели невероятный сезон, бились до конца . «Ливерпуль» выиграл два кубка и был очень силен.

Мы провели отличный матч. У нас был один шанс забить – и мы им воспользовались», – сказал Куртуа BT Sport.

Что случилось раньше: этот момент в Лиге чемпионов или важное событие в истории человечества?