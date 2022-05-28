Рэмсдейл про xG: «Хрень. Кто-то оценивает, насколько трудно сделать сэйв – полный бред»

Вратарь высказался о статистике ожидаемых голов – xG.

«Мне можно ругаться? Это хрень.

Я не изучаю статистику сильнее всех, но когда данные передо мной, мне действительно интересно.

Я не понимаю этой болтовни об ожидаемых голах, потому что кто-то оценивает, насколько трудно или легко сделать сэйв, когда все это полный бред. Каждый мяч совершенно разный.

Это выглядит так, будто если удар наносится с позиции под углом, сложность удара снижается. Это полный бред», – сказал Рэмсдейл в подкасте Seaman Says.

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