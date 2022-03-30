Рэмсдейл о капитанстве в «Арсенале»: «Думаю, я бы преуспел, если бы мне дали повязку, но все зависит от тренера»

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Аарон Рэмсдейл ответил на вопрос о том, готов ли он стать капитаном «Арсенала».

«Послушайте, я бы взял на себя ответственность, но все зависит от тренера. У нас много игроков с сильным характером, людей, которые, как мне кажется, были бы хорошими капитанами.

Просто чтобы мне сказали: «Ты играешь роль лидера», я бы с удовольствием сделал все, что угодно. Никогда нельзя отказываться от капитанства, и я думаю, что преуспел бы, если бы мне дали повязку, но это зависит от босса», – сказал вратарь «Арсенала».

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