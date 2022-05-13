Фоден, Трент, Маунт, Рэмсдейл, Райс, Сака, Галлахер претендуют на приз лучшему молодому игроку АПЛ

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона.

В список из 8 футболистов вошли:

– Трент Александер-Арнолд, (2 гола, 12 ассистов в 31 матче);

– Филип Фоден, (9 голов и 5 ассистов в 27 играх);

– Конор Галлахер, «Кристал Пэлас» (8 мячей и 3 голевых передачи в 31 матче);

– Тайрик Митчелл, «Кристал Пэлас» (2 голевых паса в 33 играх, наибольшее число отборов в сезоне среди защитников);

– Мэйсон Маунт, (11 голов и 10 ассистов в 31 матче);

– Аарон Рэмсдейл, «Арсенал» (12 сухих матчей из 32, 86 сэйвов);

– Деклан Райс, (гол и 4 ассиста в 34 играх, третье место в лиге по числу передач среди полузащитников, второе – по количеству перехватов);

– Букайо Сака, (11 забитых мячей и 6 голевых передач в 26 матчах).

Салах, де Брюйне, Сон, Сака, Трент, Канселу, Боуэн и Уорд-Проуз претендуют на приз игроку сезона в АПЛ

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков