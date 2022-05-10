Гогниев о ситуации с автобусом: «Это неуважение, не красит «Динамо». А если бы это была Лига чемпионов? Было бы то же самое?»

объяснил инцидент с автобусом «Алании» перед матчем с «Динамо».

Сообщалось, что Гогниев разозлился, что автобус первым вошел в поворот у арены.

«Алания» уступила «Динамо» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

– Как вам сегодняшний матч?

– Хочется сказать, что случилось до игры. Нас не встретили перед игрой.

Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо». Это не красит клуб. Так встречать команду в полуфинале нельзя. Считаю это проявлением неуважения.

Мы подъехали в одно время. Потом нам сказали ехать задом. И когда мы подъезжали к въезду, нам сказали, что едет «Динамо» и надо подождать.

Нормально это в полуфинале Кубка России? Сомневаюсь, что это случайно. Это неправильно, надо убирать такое. А если бы это была Лига чемпионов? Там было бы то же самое?

У «Динамо» было больше моментов. Могли они забивать больше. Сказался переход на естественное поле, готовились на искусственном.

Курьезный гол, курьезное удаление во втором тайме. Поздравляю «Динамо» с победой, – сказал главный тренер .