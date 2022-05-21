Стукалов потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином». Сейчас тренер в порядке

Главный тренер «Уфы» потерял сознание в раздевалке после победы над «Рубином».
Об этом сообщил глава пресс-службы уфимского клуба Сергей Тыртышный.
«Тренеру стало плохо. Но сейчас все уже хорошо», – сказал глава пресс-службы.
«Что со мной стало в раздевалке? В раздевалке со мной уже все было хорошо. Это на поле было плохо – эмоции, от них резко голова заболела. Не переживайте», – сообщил Алексей Стукалов на пресс-конференции.
«Уфа» обыграла «Рубин» (2:1) в матче 30-го тура РПЛ и сыграет в стыковых играх. После первого тайма команда уступала 0:1 и забила дважды во втором тайме с победным голом на 90-й минуте.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам