Голы Глушакова, Мирзова и Долгова и нереализованный пенальти: смотрите видео матча «Химки» – СКА

«Химки» добились крупной победы над хабаровским СКА (3:0) в ответном стыковом матче за право участия в Премьер-лиге и взяли верх по сумме двух игр.
Счет открыл полузащитник Денис Глушаков, реализовавший пенальти.
Вингер Резиуан Мирзов став автором второго гола в субботней игре, забив в добавленное к первому тайму время.
Нападающий Александр Долгов установил окончательный счет.
Незадолго до финального свистка Мирзов не реализовал пенальти. Вратарь гостей Владимир Сугробов парировал удар.
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