Голы Глушакова, Мирзова и Долгова и нереализованный пенальти: смотрите видео матча «Химки» – СКА

Теги Химки премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ СКА Хабаровск Денис Глушаков Резиуан Мирзов Владимир Сугробов Александр Долгов Футбол

«Химки» добились крупной победы над хабаровским СКА (3:0) в ответном стыковом матче за право участия в Премьер-лиге и взяли верх по сумме двух игр.

Счет открыл полузащитник Денис Глушаков, реализовавший пенальти.

Вингер Резиуан Мирзов став автором второго гола в субботней игре, забив в добавленное к первому тайму время.

Нападающий Александр Долгов установил окончательный счет.

Незадолго до финального свистка Мирзов не реализовал пенальти. Вратарь гостей Владимир Сугробов парировал удар.

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