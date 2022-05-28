«Клопп не такой гений, как Юран, но тоже ничего». Хавбек «Химок» Кухарчук о тренерах

Илья Кухарчук сравнил главного тренера «Химок» Сергея Юрана с Юргеном Клоппом.
– Завтра финал Кубка России. Твой прогноз? Может, ты идешь.
– Нет, сегодня я смотрю «Ливерпуль». В отличном настроении болею за «Ливерпуль», а наши ребята уже пусть сами разбираются завтра.
– Немножко аналитики по европейскому футболу. Почему «Ливерпуль»?
– С детства за «Ливерпуль», потому что Майкл Оуэн – мой любимый футболист. Линия атаки Майкл Оуэн – Эмил Хески – Робби Фаулер – три моих кумира. Я за них болею.
– Клопп – гений?
– Конечно гений. Не такой, как Юран, но тоже ничего, – сказал полузащитник «Химок».
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