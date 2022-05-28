«Клопп не такой гений, как Юран, но тоже ничего». Хавбек «Химок» Кухарчук о тренерах

Теги Химки Ливерпуль Робби Фаулер Майкл Оуэн Эмил Хески премьер-лига Россия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Сергей Юран Илья Кухарчук Спорт-Экспресс Футбол

Илья Кухарчук сравнил главного тренера «Химок» Сергея Юрана с Юргеном Клоппом.

– Завтра финал Кубка России. Твой прогноз? Может, ты идешь.

– Нет, сегодня я смотрю «Ливерпуль». В отличном настроении болею за «Ливерпуль», а наши ребята уже пусть сами разбираются завтра.

– Немножко аналитики по европейскому футболу. Почему «Ливерпуль»?

– С детства за «Ливерпуль», потому что Майкл Оуэн – мой любимый футболист. Линия атаки Майкл Оуэн – Эмил Хески – Робби Фаулер – три моих кумира. Я за них болею.

– Клопп – гений?

– Конечно гений. Не такой, как Юран, но тоже ничего, – сказал полузащитник «Химок».

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru

Опрос

Финал Лиги Чемпионов. Кто увезёт домой главный европейский трофей?
15141 голос
«Реал» выиграет
52%
Реал Мадрид
Нет, «Ливерпуль» одержит победу
40%
Ливерпуль
Будет ничья в основное время
8%
Лига чемпионов УЕФА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные