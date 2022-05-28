Губернатор Московской области о «Химках»: «Ресурсы у нас есть. В футболе не все решают деньги, они решают многое в жизни, но не все»

Московская область будет участвовать в жизни «Химок».

Подмосковный клуб сохранил прописку в , обыграв хабаровский СКА (3:1) по сумме двух стыковых матчей.

«Клуб будет функционировать как и прежде. Ресурсы у нас есть. Не такие большие, как у ведущих команд, но (у области) есть желание помогать и участвовать в жизни клуба.

Нам важен результат. В футболе не все решают деньги. Они решают многое в жизни, но не все.

Премьер-лигу не выиграли, но место в ней сохранили.У нас есть шанс дальше выращивать наших воспитанников. Их 20 тысяч играет.

Все хотят попасть в Премьер-лигу. Для Подмосковья важны характер и командная игра, которые мы сегодня видели на поле», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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