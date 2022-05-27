Паршивлюк о «Спартаке»: «Важная команда в карьере, но доказывать ничего не нужно. Близких людей там не осталось»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России.
Бело-голубые сыграют со «Спартаком», воспитанником которого является 33-летний игрок.
«Спартак» – важная команда в моей карьере. Никаких реваншистских настроений у меня нет.
Понятно, что обыграть их будет запоминающимся событием. Ажиотаж, волнение и все остальное.
Никому доказывать ничего мне не нужно. Близких людей в «Спартаке» у меня не осталось», – сказал Паршивлюк.
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru