Паршивлюк о «Спартаке»: «Важная команда в карьере, но доказывать ничего не нужно. Близких людей там не осталось»

Теги Спартак Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Футбол

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России.

Бело-голубые сыграют со «Спартаком», воспитанником которого является 33-летний игрок.

«Спартак» – важная команда в моей карьере. Никаких реваншистских настроений у меня нет.

Понятно, что обыграть их будет запоминающимся событием. Ажиотаж, волнение и все остальное.

Никому доказывать ничего мне не нужно. Близких людей в «Спартаке» у меня не осталось», – сказал Паршивлюк.

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