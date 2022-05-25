Джикия о финале Кубка: «Трофей поднимет настроение. Это будет важным событием в год столетия «Спартака»

Георгий Джикия надеется на победу «Спартака» в Кубке России.
– Уходящий сезон – самый необычный и тяжелый в вашей карьере?
– Стоит называть вещи своими именами – это один из самых неудачных сезонов в моей карьере. Год получился непростым, в спорте многое изменилось. Через это нам всем вместе нужно будет пройти.
– Возможная победа в Кубке, может, и в Суперкубке, может скрасить общие впечатления от сезона?
– Безусловно, трофей поднимет настроение. Это будет важным событием для нас в год столетия клуба.
Несмотря на неудачный сезон, мы еще можем выиграть Кубок, что очень важно для «Спартака» и лично для каждого футболиста, – сказал капитан «Спартака».
«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России 29 мая.
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