«Динамо» не выигрывало кубок с 1995 года, «Спартак» – с 2003-го. На карту поставлено все!» Титов о финале

Экс-капитан «Спартака» высказался перед финалом БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Финалисты на данный момент – одинакового уровня. Они готовятся к конкретному матчу и по ротации состава в видно, что команды держfт в уме 29 мая.

Главное – не перегореть. не выигрывало кубок с 1995 года, «Спартак» – с 2003-го. На карту поставлено все!

Тренеры сами не имеют опыта таких матчей, и неизвестно, когда у них в карьере будут похожие игры. Тем интереснее будет смотреть противостояние в заполненных «Лужниках». Надеюсь, так и будет, учитывая, какой ажиотаж вызывает этот финал!

Мои симпатии на стороне красно-белых! Я выигрывал кубок как футболист, но хочется порадоваться победе еще и в качестве болельщика», – сказал Титов.

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