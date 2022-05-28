или могут перейти в «Рому».

Американский владелец римлян Дэн Фридкин хочет подписать звездного игрока в клуб после победы в Лиге конференций и наградить тренера громкими приобретениями, сообщает Il Messaggero.

Утверждается, что это может быть или 37-летний форвард , или 28-летний аргентинец, контракт которого с рассчитан до конца июня.

Роналду знаком с Моуринью по совместной работе в «Реале», его приход означал бы, что клуб развивается как с экономической, так и со спортивной точки зрения, однако высокая зарплата Криштиану может помешать трансферу.

Переход Дибалы осуществить проще в плане финансов, но сейчас «Интер» опережает всех в борьбе за футболиста, уже попрощавшегося с «Ювентусом».

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