У агента Дибалы были встречи в Лондоне и Манчестере. Форвард интересен «Арсеналу», «МЮ» и «Ньюкаслу»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям ESPN, представитель аргентинца посещал Англию и проводил встречи в Лондоне и Манчестере, прежде чем отправиться на переговоры в Испанию и Италию.
Среди британских клубов, заинтересованных в подписании нападающего в качестве свободного агента этим летом, называются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Как сообщалось ранее, «канониры» уже контактировали с агентами игрока.
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