У агента Дибалы были встречи в Лондоне и Манчестере. Форвард интересен «Арсеналу», «МЮ» и «Ньюкаслу»

Форвард может продолжить карьеру в .

По сведениям ESPN, представитель аргентинца посещал Англию и проводил встречи в Лондоне и Манчестере, прежде чем отправиться на переговоры в Испанию и Италию.

Среди британских клубов, заинтересованных в подписании нападающего в качестве свободного агента этим летом, называются , и «Ньюкасл». Как сообщалось ранее, «канониры» уже контактировали с агентами игрока.

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