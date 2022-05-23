«Рома» направила Дибале предложение о переходе. Тотти готов отдать ему 10-й номер

Экс-форвард «Ромы» хочет убедить перейти в римскую команду.

Аргентинец станет свободным агентом этим летом, когда истечет срок действия его контракта с .

«Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его», – говорил Тотти в конце прошлой недели.

«Мы еще не общались. Время есть, мы сделаем это попозже.

Я бы с радостью отдал ему свой номер 10, если бы он пожелал. Но решать не мне», – заявил сегодня бывший нападающий столичного клуба.

По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, уже направила официальное предложение Дибале.

Со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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