Франческо Тотти: «Попробую убедить Дибалу перейти в «Рому»

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Франческо Тотти хочет убедить Пауло Дибалу перейти в «Рому».

Аргентинец покинет «Ювентус» свободным агентом по завершении сезона, не договорившись о новом контракте.

«Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его.

Мы будем в Милане на благотворительном матче Самюэля Это’О, будем играть вместе, я дам ему какие-то советы.

Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, мы преуспеем. Это на случай, если «Рома» сходится со мной во мнении», – сказал легендарный капитан римлян.

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