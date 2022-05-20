Франческо Тотти: «Попробую убедить Дибалу перейти в «Рому»

хочет убедить перейти в «Рому».

Аргентинец покинет свободным агентом по завершении сезона, не договорившись о новом контракте.

«Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его.

Мы будем в Милане на благотворительном матче Самюэля Это’О, будем играть вместе, я дам ему какие-то советы.

Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, мы преуспеем. Это на случай, если сходится со мной во мнении», – сказал легендарный капитан римлян.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам