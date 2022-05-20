Франческо Тотти: «Попробую убедить Дибалу перейти в «Рому»

Франческо Тотти хочет убедить Пауло Дибалу перейти в «Рому».
Аргентинец покинет «Ювентус» свободным агентом по завершении сезона, не договорившись о новом контракте.
«Посмотрим, смогу ли я привезти его в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его.
Мы будем в Милане на благотворительном матче Самюэля Это’О, будем играть вместе, я дам ему какие-то советы.
Постараюсь кое-что донести до него, надеюсь, мы преуспеем. Это на случай, если «Рома» сходится со мной во мнении», – сказал легендарный капитан римлян.
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