Дибала попрощался с «Ювентусом»: «Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Носить ее было одним из главных моментов гордости в жизни»

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«Трудно подобрать нужные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций... Я думал, что мы будем вместе еще много лет, но судьба разводит нас по разным путям.

Я никогда не забуду все, что я пережил благодаря вам, ни одну игру, ни один гол. С вами я рос, учился, жил и мечтал. Это были 7 лет волшебства. 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто не отнимет. Никогда.

Спасибо, что поддерживали меня в трудные времена. Спасибо тем, кто был со мной на протяжении многих лет: от первого до последнего, от болельщиков до людей, которые работают в клубе, тренерам и партнерам по команде, сотрудникам и менеджерам.

Носить эту футболку и капитанскую повязку – это один из самых главных моментов гордости в моей жизни. Надеюсь, когда-нибудь я смогу показать это своим детям и внукам.

Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Трудно представить, но это будет наше последнее прощание.

Это будет непросто, но я выйду на поле с улыбкой и с высоко поднятой головой, зная, что я отдал все для вас», – написал форвард «Ювентуса» в соцсетях.

Завтра, 16 мая, «Ювентус» дома сыграет с в рамках Серии А. Также 22 мая «бьянконери» дома сыграют с «Фиорентиной».

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