«Роме» интересен Дест, защитнику «Барсы» нравится Моуринью. Альтернатива – Далот из «МЮ»

«Рома» хочет приобрести защитника «Барселоны» Серджиньо Деста.
Как сообщает Corriere dello Sport, римляне намерены укрепить оборону и в связи с этим рассматривают возможность подписания 21-летнего американца.
При этом сам Дест был бы не против перейти в клуб из столицы Италии, поскольку заинтересован в работе с главным тренером Жозе Моуринью.
В то же время сама «Рома» альтернативой футболисту «Барселоны» считает Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «блауграна» готова продать Деста за 20 млн евро.