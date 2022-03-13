«Роме» интересен Дест, защитнику «Барсы» нравится Моуринью. Альтернатива – Далот из «МЮ»

хочет приобрести защитника «Барселоны» .

Как сообщает Corriere dello Sport, римляне намерены укрепить оборону и в связи с этим рассматривают возможность подписания 21-летнего американца.

При этом сам Дест был бы не против перейти в клуб из столицы Италии, поскольку заинтересован в работе с главным тренером .

В то же время сама «Рома» альтернативой футболисту «Барселоны» считает из .

Ранее сообщалось, что «блауграна» готова продать Деста за 20 млн евро.