«Роме» интересен Дест, защитнику «Барсы» нравится Моуринью. Альтернатива – Далот из «МЮ»

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«Рома» хочет приобрести защитника «Барселоны» Серджиньо Деста.

Как сообщает Corriere dello Sport, римляне намерены укрепить оборону и в связи с этим рассматривают возможность подписания 21-летнего американца.

При этом сам Дест был бы не против перейти в клуб из столицы Италии, поскольку заинтересован в работе с главным тренером Жозе Моуринью.

В то же время сама «Рома» альтернативой футболисту «Барселоны» считает Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «блауграна» готова продать Деста за 20 млн евро.

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