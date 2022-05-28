Дюков о бане России: «Мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА. Подали апелляции в CAS»

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Президент РФС высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Ситуация в профессиональном футболе остается сложной. Мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА по отстранению команд от участия в международных соревнованиях, подали апелляции в CAS.

Отстранение клубов приводит к снижению интенсивности матчей и потенциальных доходов. Нам очень важно сохранить финансирование.

В случае неудовлетворения апелляции прорабатываются разные варианты по заполнению слотов еврокубковых игр альтернативными матчами.

Рассматривается внедрение Кубка лиги или изменение формата Кубка России в сезоне-2022/2023», – сказал глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

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