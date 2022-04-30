Алексей Сорокин: «России стоит побороться за участие в Лиге наций»

оценил шансы российских команд вернуться в международные турниры.

По его словам, ожидать ужесточения санкций не стоит.

«Я лично не ожидал бы радикальных изменений. Вы помните, сколько лишнего искусственного шума было перед конгрессом , и ничего не подтвердилось.

По сборной России касаемо чемпионата мира сложно принимать какие-то решения, после уже состоявшейся жеребьевки это будет технически сложно. Хотя в футболе всякое возможное. Что касается Лиги наций, то за участие в турнире стоит побороться.

Не знаю, что будет по еврокубковому сезону для российских клубов. Очень многое будет зависеть от позиции руководства УЕФА.

Это решение может принять и не конгресс , а исполком. Но ситуация во многом уникальна, и решения тоже могут быть неординарными», – сказал бывший гендиректор оргкомитета .