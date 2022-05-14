Депутат Ревенко: «Спорт стал для коллективного Запада инструментом давления на нас. Но мы давлению не поддаемся»

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Депутат Евгений Ревенко высказался об отстранении России от международных турниров.

«Любые ограничения – это всегда плохо, но мы оказались в тех условиях, когда спорт стал для коллективного Запада инструментом давления на нас. Но, как известно, мы давлению не поддаемся. И чем больше на нас давят, тем крепче становится наша позиция.

Когда нам ограничили участие в европейских турнирах, мы должны работать и добиваться результатов в тех условиях, в которых мы находимся. Это жесткий спортивный принцип, и им нужно руководствоваться.

Каковы бы ни были условия, благоприятные или неблагоприятные, мы должны добиться результата, а главный наш результат – это развитие спорта, в частности развитие футбола и вывод его на самый высокий уровень.

Нам нужно меньше сетовать сейчас, а больше заниматься делом и думать о наиболее оптимальных решениях тех проблем, с которыми мы столкнулись», – заявил член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

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