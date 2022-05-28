Сантьяго Солари: «Реал» сломал статистику – одна Лига чемпионов за десятилетие»

высказался об успехах «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» доставил мне огромную радость выходом в финал. Мы сломали статистику – одна за десятилетие.

Этот розыгрыш Лиги чемпионов был очень эмоциональным. Не знаю, испытаем ли мы что-то подобное снова, потому что это была такая сильная страсть и радость. Было так много голов. Казалось, что мы в 1950-х.

Из камбэков меня больше всего удивил тот, что случился с «Манчестер Сити». В первой игре было много голов, много трудностей. Долго мы балансировали на грани.

Что касается важности , то так играет . Эта футболка и история клуба также играют роль в подобных случаях», – сказал бывший игрок и тренер «Реала».

Сегодня «Мадрид» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в Париже. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. На сайте будет доступна и видеотрансляция.

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