Анчелотти перед финалом ЛЧ: «Смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности. Сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м»

поделился эмоциями перед финалом Лиги чемпионов.

«Я продолжаю получать удовольствие от происходящего, как ради клуба, так и ради игроков. Сейчас я счастлив, очень спокоен.

Знаю, что завтра вечером будет немного беспокойно, но я смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности.

Наверное, сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м. Потому что тот финал в Лиссабоне («Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 4:1 – прим. Sports.ru) стал ключом ко всем успехам «Реала» последних лет», – сказал тренер мадридского клуба.

и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов завтра, 28 мая.

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