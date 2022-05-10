Зинченко пригласил 10-летнего беженца из Украины на тренировку «Ман Сити»

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Александр Зинченко пригласил 10-летнего беженца из Украины на тренировку «Манчестер Сити».

«Это Андрей. Ему 10 лет. Сейчас он уже в безопасности.

Как и большинству украинцев, ему с семьей пришлось покинуть дом. 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и тренировался со своей командой.

Сегодня он мечтает лишь о мире в нашей стране. О мире. Об обычной жизни дома. Мне очень больно, ведь в Украине сейчас много таких детей, как Андрей. Их лишили детства, или, что еще хуже, жизни.

Верю, настанет день, когда все дети снова смогут жить беззаботно, мечтать и получать положительные эмоции, которые сегодня испытал Андрей на нашей тренировке», – написал защитник «Манчестер Сити».

Фото: инстаграм Александра Зинченко

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