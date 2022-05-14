Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Лунин вызваны в сборную Украины из зарубежных лиг

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Опубликован список игроков, вызванных в сборную Украины из зарубежных лиг.

Главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков вызвал 10 украинцев, выступающих за границей.

Вратарь: Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания);

Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия);

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

Стыковая игра Украины с Шотландией за выход на ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5-го.

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