Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Лунин вызваны в сборную Украины из зарубежных лиг

Опубликован список игроков, вызванных в сборную Украины из зарубежных лиг.

Главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков вызвал 10 украинцев, выступающих за границей.

Вратарь: ( , );

Защитники: ( , Англия), Эдуард Соболь ( , Бельгия), Тарас Качараба ( , Чехия);

Полузащитники: ( , Англия), ( , Англия), ( , Италия), Александр Зубков ( , Венгрия);

Нападающие: («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

Стыковая игра Украины с Шотландией за выход на ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5-го.

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