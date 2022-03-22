Андрей Ярмоленко: «Читал, Украине хотят подарить путевку на ЧМ. Это неправильно. Должны решать все на поле»

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Андрей Ярмоленко высказался о матче за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией.

«Сейчас тяжело думать о футболе. Если этот матч будет – как мы можем выйти на поле и не отдать все силы? Конечно, нужно тренироваться.

Но нам 100% будет тяжело, потому что многие из ребят сидят в Украине, не тренируются. Сейчас о футболе никто и не думает. Но когда будет эта игра, сколько сил будет – все мы отдадим.

Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Кто будет сильнее – тот и достоин ехать на ЧМ», – сказал полузащитник «Вест Хэма».

Напомним, ФИФА перенесла матч Украины с Шотландией на июнь. 

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