ЭСК: все решения Иванова в матче «Рубин» – «Уфа» были верными. Судья поставил два пенальти в пользу команды Слуцкого

ЭСК РФС считает верными все решения судьи в матче 30-го тура между «Рубином» и «Уфой» (1:2).

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с назначениями пенальти в ворота «Уфы» на 31-й и 90+13-й минутах матча, нарушением правил перед назначением 11-метрового в ворота «Уфы» на 31-й минуте и неназначением пенальти в ворота на 72-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Уфа» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока «Уфы» Бояна Йокича в штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника была очевидно отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь, и контакт произошел в области внутренней части руки на уровне капитанской повязки, что очевидно ниже её подмышечной впадины.

ВАР обоснованно вмешался и первоначальное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено на назначение 11-метрового удара и вынесение предупреждения игроку команды «Уфа» Бояну Йокичу за срыв перспективной атаки.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе перед назначением 11-метрового удара в ворота команды «Уфа» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил игры со стороны игрока «Рубина» Оливера Абильгора против игрока «Уфы» Алексея Никитина, так как, руки нападающего, выпрыгивающего вверх для игры в мяч, изначально располагались в естественном положении, а Никитин, которого подтолкнул в сторону соперника партнер по команде , совершавший неудачную попытку сыграть в мяч, по инерции от толка спиной придвинулся к сопернику, находящемуся в прыжке, в результате чего движение рук игрока «Рубина» в район плеч игрока «Уфы» было естественной реакцией на толчок его в воздухе. Комиссия единогласно поддержала решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Рубин» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, игрок «Рубина» Монтассар Тальби, ведя борьбу за мяч и имея над ним визуальный контроль, выпрыгивает вверх с целью сыграть в мяч и касается его в то время, как, игрок «Уфы» , не пытаясь играть в мяч, сделал акцентированное движение в направление выпрыгнувшего соперника, совершив толчок.

Комиссия не усмотрела в данном единоборстве нарушения правил со стороны игрока «Рубина», так как выставленная рука в направлении атакующего игрока команды «Уфа» и незначительный контакт с ним являлись следствием неправильных действий игрока атаки и защитной реакцией на них.

4. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Уфа» на 90+13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, игрок «Уфы» , вступая в единоборство за мяч с игроком «Рубина» Монтассаром Тальби, совершил фол по неосторожности в виде наступа на заднюю поверхность выше голеностопа ноги игрока соперника.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока команды «Уфа» являлись наказуемыми, несмотря на некоторую случайность контакта, так как контакт был совершен именно в единоборстве с соперником за мяч.

ВАР правильно вмешался в игровой эпизод и первоначальное решение судьи продолжить игру было обоснованно исправлено на назначение 11-метрового удара.

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