Капитан «Уфы» Никитин: «Судья был полностью за «Рубин»! Незабитый пенальти – просто карма»

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Алексей Никитин высказался о концовке игры «Рубин» – «Уфа» (1:2) в 30-м туре РПЛ.

В добавленное ко второму тайму время хозяева по решению главного судьи Сергея Иванова исполняли удар с одиннадцатиметровой отметки. Форвард Виталий Лисакович пенальти не реализовал.

«Сумасшедшая игра, самая интересная в сезоне. Борьба за чемпионство закончилась в третьем туре, а за выживание продолжалась.

Сказал судье: справедливость восторжествует. Судья был полностью за «Рубин»! Все мелкие фолы, два пенальти…

Но когда ты играешь сердцем и открыто, когда за тебя вся республика, ты победишь.

Пенальти был справедливо не забит – это просто карма! Мы были сильнее на поле и духом», – сказал капитан «Уфы».

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