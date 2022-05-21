Защитник «Уфы» Никитин: «У нас в стране ВАР трактуется как хочет. Когда одной команде нужно – ставят пенальти. Было логично, что судейство будет на стороне «Рубина»

Защитник «Уфы» недоволен судейством в первом тайме матча с .

На 37-й минуте нападающий казанцев Виталий Лисакович открыл счет, реализовав пенальти.

– Не очень хороший результат для вашей команды в первом тайме. Чего не хватает? И момент с пенальти – вы были намного ближе.

– У нас в стране ВАР трактуется как хочет. Когда одной команде нужно – ставят пенальти. Когда такой же момент, такой же пенальти – могут не поставить. Причем это делает один и тот же арбитр.

Это у нас в порядке вещей. Поэтому было вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина». Все мелкие нарушения в их сторону. Но я не оправдываюсь, – сказал Никитин в эфире телеканала «Матч Арена» в перерыве.

Главный арбитр матча «Рубин» – «Уфа» – . На ВАР работает .

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