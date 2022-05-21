Газизов про Иванова в игре с «Рубином»: «Беспредел, вся страна видела. Слуцкий говорил, что он профнепригоден, – поддерживаю»

Генеральный директор «Уфы» раскритиковал главного арбитра матча с .

Судья Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота уфимского клуба по ходу матча, однако это не помешало «Уфе» выиграть со счетом 2:1 и получить право сыграть в стыковых играх.

«Эмоции и есть ли вопросы к судейству? Вся страна видела, что это беспредел. В таких условиях было тяжело играть.

Я благодарен своей команде, тренеру, штабу, что мы выдержали такое давление. Наверное, все, что происходило сегодня на поле, подойдет для серьезного фильма. Такое не придумать.

На 90-й минуте назначать пенальти... Судейские решения были неоднозначны. Я просил лично при всех Ашота Рафаиловича (Хачатурянца) четко, нормально по этому матчу быть предельно жестким. То, что говорил Слуцкий о судье, что он профнепригоден, я это поддерживаю.

Болельщиков не обмануть. Что делает этот человек – нехорошо, во всяком случае по отношению к нашей республике.

Я не хочу ничего говорить, может, я на эмоциях. Но то, что делает Иванов, уже не раз, не дает ему чести. Я подам ему руку. Но еще раз повторюсь, что Ашота Рафаиловича предупреждал, что может быть какая-то ситуация.

Сегодня судейская бригада была самым действующим лицом на поле, а не команды. Это омрачило нашу игру.

В то же время хочу сегодня поздравить всю нашу республику с большой победой и сказать, что мы очень сильная команда и что мы в очном поединке доказали, что мы сильнее.

Я поздравляю республику. Хочу сказать большое спасибо всем, кто за нас болел», – сказал .

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