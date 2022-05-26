Тренер СКА Поддубский об 1:0 с «Химками»: «Могли забить еще. Но мы выполнили задачу – не пропустили»

прокомментировал победу хабаровского СКА над «Химками» (1:0).

Главный тренер армейцев высказался после первого стыкового матча за право выступать в в следующем сезоне.

«Игра получилась тяжелой, было много борьбы. Мы могли забить еще, не получилось. Но мы всего лишь сделали полдела, осталась одна игра.

Надо забивать, тогда будет счет больше. Но мы выполнили задачу, не пропустив гол. Разберем эту игру перед ответным матчем. Болельщики нас рьяно поддерживали, спасибо им большое», — сказал Поддубский.

Эмоции в стыках: Лантратов толкнул болбоя, Григалава грозно орал в камеру, но в конце все помирились

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам