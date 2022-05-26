Лантратов вызван на заседание КДК из-за стычки с болбоем на матче СКА – «Химки»

Вратарю «Химок» предстоит поучаствовать в заседании КДК РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет вызвал голкипера в связи с эпизодом стыкового матча между подмосковным клубом и хабаровским СКА (0:1). Во втором тайме Лантратов выругался в адрес болбоев и толкнул одного из них.

По сведениям , данный инцидент будет рассмотрен на заседании, которое пройдет по видеосвязи 27 мая. Начало – в 12:00 по московскому времени.

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