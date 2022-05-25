Лантратов о стычке с болбоем: «Сожалею, не должен был так поступать. Его понимаю, он поддерживает свою команду»

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Илья Лантратов сожалеет о стычке с болбоем во время матча СКА – «Химки» (1:0).

На 72-й минуте стыкового матча со СКА (0:1) вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего мальчик упал. После матча голкипер извинился перед болбоем, которого он толкнул, и подарил ему футболку.

«Я сожалею о произошедшем, много эмоций. Очень хотел быстрее начать атаку, но болбои на протяжении всего матча задерживали подачу мячей. Не должен был так поступать, за что и извинился перед парнем после матча.

Его понимаю прекрасно, он поддерживает свою команду. Мы поговорили в подтрибунке, он попросил футболку – конфликт уладили», – со смехом сказал Лантратов.

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