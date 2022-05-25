«Лупить детей, ругать матом и гонять по полю не имеет права никто». Кавазашвили о ситуации с Лантратовым и болбоем

считает, что был неправ в ситуации с болбоем.

Вратарь «Химок» во время стыкового матча против СКА (0:1) толкнул болбоя и отнял у него мяч.

– Дело вратаря – это ловить мячик и руководить защитниками, а самое главное – не пропускать голы. Остальное его не касается.

– То есть болбои не провоцируют вратарей?

– Кто кого провоцирует, меня абсолютно не волнует. Все дети на стадионе – из местных школ. Естественно, они будут задерживать мяч, потому что они дети. Дети, понимаете. Их за это лупить, ругать матом и гонять по полю не имеет права ни один человек.

Это можно только поставить в претензию организаторам матча. Тогда спортивно-техническая комиссия может вынести решение наказать клуб или стадион – и больше там проводить футбол не будут. Но бегать за пацанами для вратаря – это чистое хулиганство.

– То есть Лантратов не прав?

– Абсолютно. Не пропустил бы он гол, чувствовал бы себя уверенно. А пропустил – и вот уже на нервной почве начинает бегать, – сказал бывший вратарь «Спартака».

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