Ваноли про отстранение от ЛЕ: «Спорт не должен касаться политики. «Спартак» не заслуживал этого»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА УЕФА Политика Чемпионат.com Паоло Ваноли Футбол

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался об отстранении России от еврокубков.

«Спартак» весной должен был играть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но был лишен такого права решением УЕФА.

«У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы.

Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели», – сказал Ваноли.

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