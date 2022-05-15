Ваноли про отстранение от ЛЕ: «Спорт не должен касаться политики. «Спартак» не заслуживал этого»

Главный тренер «Спартака» высказался об отстранении России от еврокубков.

«Спартак» весной должен был играть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но был лишен такого права решением .

«У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в .

Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели», – сказал Ваноли.

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